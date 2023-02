Beeldhouwer Peter Bijls en fotograaf exposeren samen in oud-hospitaal

De ongeveer 60 werken van Peter Bijls geven een overzicht van zijn 40-jarig bezig zijn met beeldende kunst van schilderijen over assemblages tot plaaster beelden. Bezoekers wandelen doorheen de tentoonstelling mee met de evolutie van de kunstenaar. “Deze tentoonstelling is een illustratie van mijn levenslange zoektocht tussen verschillende genres”, zegt Peter Bijls.

Fotograaf-kunstenaar Mark De Bock laat in zijn foto’s nooit de naakte werkelijkheid zien, maar de foto helpt je subtiel op weg om je te laten fantaseren. “Ik neem graag foto’s van mensen, probeer een beetje de ziel en de kwetsbaarheid van de mens bloot te leggen”, aldus De Bock. Hij stelt “Closing Times” voor, de nieuwe reeks van zijn fotografisch oeuvre voor.

De tentoonstelling, in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal i,n Oudenaarde loopt nog tot zondag 26 februari. Ze is te bezoeken op vrijdag van 16 tot 20 uur, op zaterdag van 14 tot 19 uur, zondag van 10 tot 18 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 15 tot 18 uur.