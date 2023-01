Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Oudenaarde nog geld kan afhalen

Oudenaarde Sportoase past openings­uren van Zwem.com aan om energiekos­ten te drukken: “Zo hoeven we de ticketprij­zen niet te verhogen”

Om de hoge energiekosten en personeelsuitgaven te drukken, past Sportoase de openingsuren van de Zwem.com in Oudenaarde aan. “Zo hoeven we geen hogere prijs te vragen voor tickets of abonnementen”, motiveert de groep de maatregel, die ook in andere vestigingen van kracht wordt.

5 januari