Baby Vic kroop door het oog van de naald door nierafwijking én corona: “Elke avond nam ik afscheid van hem”

Oostakker/Lochristi Zelf geboren met twee baarmoe­ders zette Virginie medisch wondertje op de wereld: “Door corona blijft het opletten met Tuurs fragiele longen”

18 december Wat als je na de eerste echo van je baby ontdekt dat je lichaam niet één, maar twee baarmoeders en vagina’s heeft? De natuurlijke zwangerschap van Virginie De Groote (21) uit Oostakker was door haar aandoening een zeldzaamheid. Toch schonk ze in mei het leven aan de kleine Tuur, een maand vroeger dan uitgerekend. “We hebben het ziekenhuis nog vaker terug gezien dan ons lief was en ik moest mijn job opgeven, maar we zijn zo ontzettend dankbaar dat Tuur er is”, zegt de jonge mama. Lees meer over de strafste Oost-Vlaamse verhalen uit 2020 in dit dossier.