AZ Oudenaarde moet op zoek naar nieuwe directeur: Ann De Maere stapt op na conflict met Medische Raad

Wielrennen Elias Van Breussegem botst in Omloop van het Waasland op Samuel Leroux: “Voelde me de sterkste”

Eén week nadat hij de amateurwedstrijd in Lierde op z’n naam schreef won Elias Van Breussegem ei zo na de Omloop van het Waasland, in ons land de eerste profkermiskoers. In een sprint met drie botste hij op de Fransman Samuel Leroux. Michiel Nuytten werd derde.