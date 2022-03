Auto over de kop op rotonde Samsonite in Oudenaarde

Een man die met zijn auto reed in de richting Gent, merkte kennelijk niet of te laat de rotonde op en reed over het verkeersplein. Daarbij sloeg de wagen over de kop en belandde hij op ondersteboven op de rotonde. Een team van de brandweer Vlaamse Ardennen snelde ter plaatse om de chauffeur uit zijn helemaal verhakkelde auto te bevrijden. De man is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde.

Op het nochtans goed verlichte verkeersplein zijn de jongste maanden al verschillende gelijkaardige ongevallen gebeurd.