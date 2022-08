Auto kantelt op rotonde nabij op- en afrittencomplex E17 in Kruisem: drie gewonden

Een auto reed er in de richting Kruishoutem, toen de chauffeur op de rotonde de controle over het stuur verloor. De wagen ging uit de bocht en kantelde op zijn zijkant.

Een team van de brandweer moest te hulp snellen om de drie inzittenden uit de auto te bevrijden. Ze zijn allen naar het ziekenhuis gebracht, maar bleken gelukkig niet zwaar gewond.

Als gevolg van het ongeval hebben politie en brandweer een deel van de rotonde afgesloten. Het verkeer op de Olsensesteenweg moet daardoor in beide richtingen over één rijstrook.