Arteveldehogeschool start nieuwe opleiding voor programmeurs in Oudenaarde

“Het tekort aan ICT’ers op de arbeidsmarkt blijft aanhouden, ook in Oudenaarde. Dat blijkt uit cijfers van VDAB: het aantal vacatures voor informatici is er meer dan verdubbeld in de voorbije tien jaar – een stijging van zo’n 150%. De 128 openstaande vacatures in mei 2017 in de regio Oudenaarde-Aalst zijn er nu zo’n 319 geworden”, illustreert Philippe De Pauw-Waterschoot van de Arteveldehogeschool de grote nood aan ICT-speci

De opleiding Graduaat Programmeren komt in de nieuwe Campus Oudenaarde in de gebouwen van AAROVA, het voormalige Syntra-complex in het industriepark. Studenten kunnen er de opleiding in dag- en afstandsonderwijs volgen.

“De praktijkervaring staat centraal in de graduaatsopleiding. Al is de afstand van thuis naar een stagebedrijf niet altijd evident. Met de uitvalsbasis in Oudenaarde, hopen we werkplekleren voor studenten uit de regio mogelijk te maken”, klinkt het.

Geïnteresseerden kunnen de campus en het Graduaat Programmeren leren kennen op de infodag van Arteveldehogeschool in Oudenaarde op zaterdag 25 juni.

