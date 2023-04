Armeense bende verdiende meer dan 8 miljoen euro door te gokken op vervalste tenniswedstrijden: “En dat is nog maar het topje van de ijsberg”

Verdachte brand in opslag­plaats van politiema­te­ri­aal

Het heeft zondagavond gebrand in opslagplaats van de politie aan het station in Oudenaarde. Omdat de brandweer geen aanwijsbare oorzaak kon vinden, moet een branddeskundige de omstandigheden onderzoeken. “Het is niet de eerste keer dat hier vandalisme gepleegd wordt”, vertelde brandweerofficier Koen Desmet.