Archeologiedagen in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen: op wandel door het historisch centrum van Oudenaarde

Verduyn Gallery laat in het idyllische Moregem zien hoe kunste­naars wereldwijd omgaan met hun directe omgeving

Dit weekend opent Verduyn Gallery in Moregem twee tentoonstellingen. In de groepsexpo ‘Natural Surroundings’ is werk te zien van kunstenaars uit de hele wereld, in de tentoonstelling ‘New Perspectives from the Past’ zoekt de Belg Stefan Peters naar het wezen van de schilderkunst.