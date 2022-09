André Van Butsel neemt de lezer in zijn roman Meisje aan de Overkant mee naar de sixties in de Vlaamse Ardennen

RONSE/OUDENAARDEIn de zomer van 1969 kreeg André Van Butsel, toen 12 jaar jong, een mooi meisje als overbuur in Mater. Hij trok er een vakantie lang mee op en toen verdween ze plots. 53 jaar en een loopbaan in de IT- en HR-sector later, schreef hij er een roman over.

Intussen woont André al jaren met zijn echtgenote in Ronse, waar hij ook school liep aan het Technisch Instituut Depoorter. “We voelen ons thuis in de hele Vlaamse Ardennen”, lacht hij. “Dat de natuur inspiratie biedt, hoef ik niet uit te leggen voor wie de streek kent. Als kind zat ik wel de hele tijd met mijn neus in de boeken. Het eerste verhaal dat ik las, was een kinderversie van De Vos Reynaert, met hele grote letters. Ik weet nog altijd dat ik me heel trots voelde dat ik dat kon, een boek lezen. Op mijn twintigste heb ik een eerste novelle geschreven. Het ging over een lifter die verdwaald was in een huis vol geheimen en mysteries. Het zit nog altijd in mijn archieven en ik vind het eigenlijk ook wel best goed geschreven.”

Draad opgepikt

De drukke beroepsbezigheden hielden André lange tijd weg van de schrijftafel. In 2020 zette hij zich opnieuw achter de laptop. “Ik heb de draad weer opgepikt en schreef een kortverhaal over een lifter. Ik ben ook een workshop schrijven gaan volgen. Daar heb ik zeer veel geleerd, ook al was de boodschap die de lesgevers me gaven niet altijd makkelijk om te verteren. Ook de eerste versie van mijn roman ‘Meisje aan de Overkant’ is door zo’n professionele redacteur, Ingrid Verhelst, helemaal gefileerd. Na haar evaluatie had ik zin om het hele schrijfproject de vuilnisbak in te kieperen. Maar ze had wel gelijk en ik ben zeer blij dat ik haar adviezen ter harte heb genomen. Ik ben gelukkig met dit boek. Ik weet dat het goed is.”

Volledig scherm Meisje aan de Overkant © RV

Italiaanse sterren

Het verhaal van Meisje aan de Overkant heeft zijn wortels in de zomer van 1969, toen André optrok met een buurmeisje dat hij vandaag nog steeds omschrijft als heel mooi. “Ze kwam met haar gezin op een dag aan de overkant wonen, we beleefden een heerlijke vakantie en plots was ze weg. Geen idee waarheen en ik heb haar nooit meer teruggezien. Die situatie is het vertrekpunt voor mijn roman. De opgroeiende jongen René krijgt drie jonge meisjes als overburen: Gina, Sophia en Claudia. En ja, die verwijzen naar de Italiaanse filmsterren van de sixties: Lollobridgida, Loren en Cardinale. Om geen fouten te maken heb ik heel veel research gedaan over die periode en alle informatie is nauwgezet gecheckt. Om maar een voorbeeldje te geven: er wordt in het boek letterlijk een middenvinger opgestoken. Ik vroeg me bij het herlezen af of dat wel gebeurde, in de sixties. Bleek van wel: Johnny Cash had het al gedaan tijdens een optreden en Dennis Hopper in de film Easy Rider. Er wordt ook verwezen naar een nummer van Playboy. Het is dat van april 1969. En er staan nog veel cartoons in en heel brave naaktfoto’s.”

Dramedy

Met zijn roman wil André geen mensen wakker schudden of een ingrijpende boodschap brengen. “Ik wil om te beginnen dat het boek op alle vlakken goed is gemaakt. En ik hou van de Engelse term dramedy om het qua stijl te situeren: een vlot verhaal waarin er plaats is voor emotie en humor. Ik denk aan de tv-serie After Life van Ricky Gervais, over een weduwnaar die zijn leven weer zin moet geven. Daar is ruimte voor verdriet maar ook voor een lach. Ik krijg wel nachtmerries van de gedachte dat er fouten zouden staan in mijn boek. Daarom is het door mij, maar ook door anderen herlezen en nog eens herlezen voor het werd gedrukt. Ik doe de uitgave in eigen beheer. Ik was het een beetje beu om bij uitgevers te gaan vragen of ze mijn roman wilden uitgeven.”

Opmerkelijk ook: de 21 hoofdstukken worden voorafgegaan door citaten uit 21 popnummers uit 1969. De nummers zijn terug te vinden op de website van André Van Butsel. “Eén van de lezers heeft me al een Spotify-lijst gestuurd met alle liedjes uit ‘Meisje aan de Overkant’. Dat had ik totaal niet verwacht en het heeft me veel plezier gedaan.”

Alle info, een trailer inbegrepen, is te vinden op: https://www.andrevanbutsel.be

