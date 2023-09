Alle huurschulden betaald, maar tóch staat alleenstaande mama (35) op straat... Mag dat wel?

Werktuigen­da­gen lonken weer naar 50.000 toeschou­wers: “Het is een vakbeurs die ook niet-landbou­wers weet te bekoren”

Bijna 200 exposanten en naar verwachting meer dan 50.000 bezoekers zakken in het weekend van 23 en 24 september af naar het meer dan 120 hectare grote domein van de Werktuigendagen in Heurne. “Het is geen statische tentoonstelling, maar toont de land- en tuinbouw in beweging en dat maakt de Werktuigendagen uniek”, verklaart Gunther De Mey het succes. En je hoeft geen land- of tuinbouwer te zijn om van dit spektakel te genieten, want er staat ondermeer ook een grote oldtimerhappening op het programma.