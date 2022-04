Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde organiseert jobbeurs: “Ook vacatures voor mensen zonder zorgprofiel”

Het evenement vindt plaats op dinsdag 26 april van 10 tot 12 uur en van 17.30 tot 20 uur in het administratief centrum van het ziekenhuis. De jobdag is niet alleen voor zorg- en verpleegkundigen (al dan niet in opleiding): ook mensen met een niet-zorgprofiel kunnen er terecht.

Om praktische redenen vraagt de ziekenhuisdirectie om voor dit event in te schrijven. Dat kan via de website www.azoudenaarde.be.