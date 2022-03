Alessandro Autieri (Italië): “Eindelijk de Ronde zélf meemaken, dat is voor mij een droom die in vervulling gaat”

MAARKEDAL Gemeentebe­stuur huldigt internatio­naal gelauwerd restaurant Paul de Pierre: “Maarkedal heeft alles waar levensge­nie­ters van houden”

Naar aanleiding van hun overwinning in de Spaanse gastronomische wedstrijd Copa Jerez eind november, werden chef Fabian Bail en sommelier Paul-Henri Cuvelier van restaurant Paul de Pierre door het gemeentebestuur gehuldigd. Paul-Henri mag zich bovendien ook Sommelier of the year 2022 noemen.

29 maart