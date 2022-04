Albert Heijn op zoek naar winkelpersoneel

Na vijf jaar afwezigheid komt de keten terug naar Oudenaarde. In de nieuwe, ruime winkel in opbouw worden straks de unieke troeven van Albert Heijn uitgespeeld: een mix van Hollandse prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service. Albert Heijn in Oudenaarde wil een warme buurtwinkel zijn waar klanten uitstekend bediend worden door een lokaal team.