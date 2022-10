ACV Eine Heurne Mullem bezocht “Le Blockhaus d’ Eperlecques”

Outer Restotip. Restaurant Oltra: Verfijnde gerechtjes in een gezellig kader

Restaurant Oltra opende begin september de deuren in het pand van het vroegere ‘De Tafel Van 2' in Outer. Chef-kok Jonathan De Geyseleer was al in verschillende restaurants aan de slag en dat merk je aan wat hij allemaal op tafel tovert in zijn eerste eigen restaurant.

