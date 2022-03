Aarova en Pastati vieren 5 jaar samenwerking met pasta waar zelfs de Rode Duivels van smullen

Sportdiëten

Wij produceren ook sport- en peulvruchtenpasta voor exclusieve sportdiëten”, vertelt Thierry Snauwaert (62), directeur van Aarova. Hij zocht vijf jaar geleden toenadering tot Pastati, het bedrijf van Kristl De Loose (58). Nadat zij in Zottegem de toenmalige beschutte werkplaats had omgevormd tot een winstgevend bedrijf, besliste ze als zelfstandi consulente aan de slag te gaan. “Ik moest die job al snel laten varen, nadat ik plots mijn gehoor was verloren. Toen besliste ik om terug iets te doen in de sociale economie. In Aarova vond ik de partner om eigen pasta’s te gaan maken”, vertelt Kristl.