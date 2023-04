Aangereden wielertoerist is overleden: bestuurder bestelwagen aangehouden

Voorzitter van wielerclub (53) in levensge­vaar na aanrijding: vluchtende chauffeur (25) bleek onder invloed

Bij een verkeersongeval op de gewestweg N60 in Leupegem is zondagvoormiddag een 53-jarige wielertoerist levensgevaarlijk gewond geraakt. “De bestuurder van een bestelwagen negeerde het sein van twee signaalgevers en reed Johan in volle vaart aan”, getuigen clubmakkers van WT Merelbeke, die het ongeval zagen gebeuren. De voorzitter van de wielertoeristenclub had net voor de rit nog een speech gegeven om te hameren op veiligheid. De chauffeur (25) belde kort na het ongeval naar de politie en bleek onder invloed van alcohol.