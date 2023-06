42 verdachten gearresteerd bij 41 huiszoekingen naar doping: politie vindt 140.000 cash bij uitbater (28) fitnessclub

Stad Oudenaarde investeert in 3 kunstgras­vel­den voor voetbalver­e­ni­gin­gen

Het Oudenaardse stadsbestuur laat de komende jaren drie kunstgrasvelden aanleggen. “We voorzien ze in Nederename en Bevere en zullen het versleten kunstgrasveld aan de sportsite Rodelos heraanleggen. Zo willen we verder bouwen aan sterke sportinfrastructuur in de hele stad”, zegt schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Sport.