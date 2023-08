15-jarige jongen verdronken in Donkvijver in Oudenaarde

De hulpdiensten werden rond kwart over vijf woensdagnamiddag gealarmeerd voor een drenkeling die zich in de vijver bevond van het recreatiedomein De Donk in de Oudenaardse deelgemeente Bevere. “Een jongen van vijftien jaar was hier samen met een tiental vrienden”, vertelt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) ter plaatse.

Zwemverbod

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat in de Donk in Oudenaarde iemand verdrinkt. In juli vorig jaar kwam er een kind om het leven, nadat het vanop het naburige speelplein in de vijver was geraakt. Er geldt in de Donkvijver een zwemverbod. “Dat geldt omdat het zeer gevaarlijk is om in deze vijver te zwemmen: het water is er heel diep, waardoor er onder meer koude en gevaarlijke onderstromen zijn. Het zwemverbod staat op tal van plaatsen rond de vijver aangegeven”, merkt de burgemeester op.