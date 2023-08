15-jarige jongen verdronken in Donkvijver in Oudenaarde. “Hij zocht verkoeling, maar kwam in de problemen”

Hulpdiensten hebben woensdag in de vooravond een drenkeling uit de Donkvijver in Oudenaarde gehaald. Hulp kon niet meer baten: de 15-jarige jongen is ter plaatse overleden.

De hulpdiensten werden rond kwart over vijf woensdagnamiddag gealarmeerd voor een drenkeling die zich in de vijver bevond van het recreatiedomein De Donk in de Oudenaardse deelgemeente Bevere. “Een jongen van vijftien jaar was hier samen met een tiental vrienden”, vertelt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) ter plaatse.

Reanimatie

Volgens de burgemeester was de jongen eerst alleen in het water gegaan om afkoeling te zoeken. “Hij moet daarbij in de problemen zijn geraakt. Daarop hebben zijn vrienden nog geprobeerd om hem uit het water te halen. Toen hen dat niet lukte, hebben ze de hulpdiensten gebeld”, vertelt De Meulemeester. Duikers van de brandweer brachten de drenkeling op het droge. Een medisch team heeft nog een uur lang geprobeerd om de tiener te reanimeren, maar zonder succes. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Het gaat over een 15-jarige jongen met een migratieachtergrond. De sociale dienst van de stad vangt de vrienden van het slachtoffer of en zorgt voor psychologische bijstand.

Volledig scherm Op de grote en diepe Donkvijver zijn watersporten wel toegelaten, maar zwemmen is er verboden, omdat dat veel te gevaarlijk is. © Foto Ronny De Coster

Zwemverbod

Er geldt in de Donkvijver in Oudenaarde een zwemverbod. Watersporten, waaronder wakeboarden aan een kabellift en kajakken zijn wel toegelaten. “Zwemmen mag niet, omdat dit in deze vijver veel te gevaarlijk is: het water is er heel diep -op sommige plaatsen wel tot acht meter- waardoor er onder meer koude en gevaarlijke onderstromen voorkomen. Het zwemverbod staat op tal van plaatsen rond de vijver aangegeven. Er gebeuren geregeld ook controles, maar het is helaas niet mogelijk om hier permanent toezicht te voorzien”, betreurt de burgemeester.

Politieke discussie

Politiek staat het zwemverbod op de Donk nochtans ter discussie. Vanuit de oppositie in de gemeenteraad klinkt al een tijd de roep om zwemmen in een afgebakende en gecontroleerde zone toch toe te laten. Dit ongeval zal tegenstanders ongetwijfeld stof geven om bij hun standpunt te blijven. Het is overigens de tweede keer in een jaar tijd dat in de Donk in Oudenaarde iemand verdrinkt. In juli vorig jaar kwam er een meisje van 6 jaar om het leven, nadat het vanop het naburige speelplein per ongeluk in de vijver was geraakt.

Volledig scherm Hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar de jongen was niet meer te redden. © Foto Ronny De Coster

