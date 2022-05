140 leerlingen geëvacueerd nadat brand uitbreekt in klaslokaal van Bernarudsdriesprong in Oudenaarde

Iets voor 11 uur is er brand ontstaan in een klaslokaal van de Oudenaardse school voor buitengewoon secundair onderwijs Bernardusdriesprong. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hadden de brand in korte tijd onder controle. De brandschade is niet groot, maar in het gebouw is er nog sterke rookhinder.

Alle leerlingen werden vlot geëvacueerd naar een nabijgelegen school en worden daar opgevangen. De ouders worden verwittigd en er is opvang voorzien tot vanavond. Door de sterke rookhinder is de school vandaag en morgen alvast gesloten. Ook morgen is er opvang voorzien.