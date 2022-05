140 leerlingen geëvacueerd na brand in klaslokaal in Oudenaarde: “School heeft zeer alert gereageerd”

OudenaardeIn de Oudenaardse school Bernardusdriesprong is dinsdagvoormiddag een brand ontstaan. De brandweer en de politie kwamen snel ter plaatse en konden alle 140 leerlingen in veiligheid brengen.

Het vuur ontstond rond 11 uur in een klaslokaal op de tweede verdieping van Bernardusdriesprong, een school voor buitengewoon secundair onderwijs aan de Vlaanderenstraat.

Personeel van de school reageerde zeer alert en kreeg daarvoor zelfs felicitaties van de veiligheidscel, die de interventie van de hulpdiensten coördineerde. Bij aankomst van de brandweer was het grootste deel van de 140 leerlingen al geëvacueerd. Ze zijn in veiligheid gebracht en opgevangen in de naburige school De Horizon.

Rook in de gangen

“Alles is rustig verlopen: er is op geen enkel moment sprake geweest van enige paniek. Politie, brandweer en medische hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse. Het vuur was snel bedwongen, maar heeft wel een sterke rookontwikkeling veroorzaakt. De rook heeft zich door de gangen van de school verspreid”, ” vertelde burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), die ook zelf ter plaatste was gekomen.

Gebouw verzegeld

Het vuur is ontstaan in de hoek van een klaslokaal. Daar hebben zowel een elektrische leiding als een vuilnisbak gebrand. Maar het is nog onduidelijk waar het vuur precies is begonnen. De politie heeft het schoolgebouw verzegeld. Een branddeskundige moet de oorzaak van de brand achterhalen.

Deze week geen les meer

De directie van de school heeft de ouders van de leerlingen gecontacteerd, zodat zij hun kinderen konden ophalen op school. Ook morgen blijft Bernardusdriesprong gesloten. De school hoopt de lessen na het verlengde weekend en na een fikse opruimbeurt maandag te hernemen.

Volledig scherm De brandweer had het vuur snel onder controle. © Foto Ronny De Coster