Werken in Wortel blijven voor problemen zorgen, stad grijpt opnieuw in: “Molendreef wordt weer enkelrich­ting en politie zal zeer streng controle­ren”

Het stadsbestuur van Hoogstraten neemt nog maar eens extra maatregelen naar aanleiding van de wegenwerken in Wortel. Na het plaatsen van betonblokken in Wortel Dorp én het plaatsen van extra verkeersborden, wordt nu de tijdelijke dubbelrichting in de Molendreef afgeschaft vanaf 18 september. “Die was ingevoerd voor plaatselijk verkeer, maar ook doorgaand verkeer gebruikt de route en dat brengt de veiligheid in het gedrang. Doorgaand verkeer moét omrijden via Rijkevorsel.”