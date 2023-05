Zo VeloVeilig is Oud-Turnhout: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Koninklij­ke Fanfare Het Werk der Toekomst pakt uit met groots spektakel: “We zijn alles behalve een bende oude mannen die hoempapa-mu­ziek spelen”

De Koninklijke Fanfare Het Werk der Toekomst pakt op 13 mei uit met een groots optreden. Wall of Sound: Shut up and Dance wordt een live spektakel met 57 muzikanten en zes lokale zangtalenten. “We willen bewijzen dat we allesbehalve een groep oude mannen zijn die hoempapa-muziek spelen”, zeggen Lise Buyens en Stijn Wouters. Na het optreden volgt er ook nog een dansfeest met een dj.