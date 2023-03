Zijn de huurprijzen in Oud-Turnhout bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Cultuurcel zoekt nieuwe voorzitter

De cultuurcel komt een zes- tot achttal keer per jaar samen in kleine groep en denk na over de verschillende aspecten van het lokale cultuurbeleid. Hun doel? Cultuur in de ruime zin van het woord in Arendonk adviseren en activeren. De cultuurcel is nu op zoek naar een nieuwe voorzitter die de groep wil leiden. Heb je interesse om je te engageren? Neem dan contact op met Eva Verbeek via 014 40 90 99 of eva.verbeek@arendonk.be.