Woonzorggroep Orelia dicht digitale kloof bij ouderen: “Itsme? Ik versta er niets van, maar zou het heel graag begrijpen”

“De Kleinvelo­kes­koers? Je leven is nooit meer hetzelfde als je die gele trui hebt aangehad”: zesdelige podcast over de koers van de Worsten­fees­ten

De organisatie van de Worstenfeesten in Vlimmeren pakt uit met een originele podcast over de Kleinvelokeskoers. In zes afleveringen proberen ze uit te leggen wat die koers voor Vlimmeren betekent.