Woningprijzen gezakt in Oud-Turnhout, vooral appartementen fors goedkoper dan jaar geleden

turnhout Tien procent van fietspaden langs gewestwe­gen in provincie is breed genoeg volgens nieuwe aanbevelin­gen: “Maar fietspaden op basis van oudere normen zijn niet plots onveilig”

In de provincie Antwerpen voldoet slechts 10 procent van de enkelrichtingsfietspaden langs gewestwegen aan de nieuwe aanbevelingen qua ideale breedte uit het Fietsvademecum. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) uit Turnhout kon inkijken. Toch is de provincie Antwerpen met dat cijfer koploper in Vlaanderen, waar in totaal 5,4 procent van de fietspaden de aanbevolen breedte van twee meter heeft. “Het is niet omdat we vandaag bredere fietspaden adviseren dat plots alle andere fietspaden die aangelegd zijn op basis van oudere normen onveilig zijn”, nuanceert minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

11 januari