Wondergoed trakteert mannen op gratis lokaal bier bij aankoop van pyjama

Arendonk BMX-ter­rein vernield door motorcros­sers nog voor het open ging: “Een jeugdzonde, ondertus­sen is alles weer in orde dankzij de hulp van jongeren die in de fout gingen”

Verslagenheid alom vrijdagavond aan het hernieuwde BMX-parcours in het Congobos in Arendonk. Nog voor het parcours goed en wel in gebruik werd genomen, vernielden enkele ontwetende jongeren het terrein. “Ondertussen is alles, in samenwerking met de jongeren, terug heraangelegd”, klinkt het bij schepen van Sport An Hermans.

13 november