Wegverzakkingen in Albert Sohiestraat worden hersteld

Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juli is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Albert Sohiestraat tussen de Aa en de Kerkstraat wegens de herstelling van enkele wegverzakkingen. Het doorgaand verkeer volgt dan een omleiding via de Grote Vondelweg, Brouwerstraat en Kerkstraat. Ook fietsers en voetgangers kunnen de werken niet passeren. Zij volgen de omleiding of passeren de werken via de tuin van het Hofke van Chantraine.