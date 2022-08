Wegversmalling in centrum om graafwerken 'Hof ter Dorpe' mogelijk te maken

Op woensdag 17 augustus staan graafwerken gepland op de bouwwerf van het project Hof ter Dorpe. Om die graafweken te kunnen uitvoeren, moet een extra werfzone gecreëerd worden. Vanaf 6 uur gelden die dag tijdelijke verkeersmaatregelen. “De rijbaan richting Turnhout wordt afgesloten ter hoogte van de bouw om dienst te doen als extra werfzone. Fiets- en voetgangersverkeer richting Turnhout wordt afgeschermd over de rijbaan geleid”, verduidelijkt het gemeentebestuur van Oud-Turnhout. “Er komt een wegversmalling voor het doorgaand verkeer in beide richtingen. Doorgaand verkeer richting Turnhout kan passeren op de rijbaan. Doorgaand verkeer richting Retie kan passeren over een deel van de rijbaan en een deel van het voet- en fietspad richting Retie. Fietsers en voetgangers richting Retie worden om het Dorpsplein geleid.