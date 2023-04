WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Oud-Turnhout

Stad lanceert campagne tegen fietsdief­stal­len: “Volgend jaar grote fietsen­stal­ling vlak bij Gasthuis­straat”

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat fietsdiefstal een grote bezorgdheid is bij 35 procent van de Turnhoutenaren. De stad lanceert nu een campagne om mensen te informeren over de beste manier om je fiets veilig te parkeren. “Als fietsvriendelijke stad moeten we niet alleen investeren in veilige fietsverplaatsingen, maar ook in veilig je fiets kunnen achterlaten”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.