WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Oud-Turnhout

Wat te doen in de Kempen dit weekend: van dancefesti­val op strand tot de klok rond wandelen voor het goede doel

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 24 en 25 juni? Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Dit weekend zakken honderden wandelaars af naar Herenthout, wordt er gefietst voor het goede doel in Herentals en klinken drie dagen lang stevige beats op het strand van de Lilse Bergen. Liever gezellig shoppen in de binnenstad? Dan kan je in Turnhout en Geel terecht.