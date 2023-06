WEER. Vanochtend helder weer in Oud-Turnhout

Fietsster (26) gewond na aanrijding door auto

In de Rubensstraat in Turnhout werd dinsdagochtend een fietser aangereden door een wagen. Het ongeval gebeurde rond 7.50 uur. Het slachtoffer dat op haar fiets werd aangereden door de auto is de 26-jarige D.T. De vrouw is met lichte verwondingen naar het nabije Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.