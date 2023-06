WEER. Kans op helder weer in Oud-Turnhout vanochtend

Vier dagen tweerich­tings­ver­keer in Otter­straat door werken

De Otterstraat gaat in het voorjaar van 2024 op de schop voor een totale heraanleg met meer aandacht voor voetgangers en fietsers, natuur en lokale handelaars. Ter voorbereiding van die werken worden er van 3 tot en met 6 juli sonderingen uitgevoerd in de straat om de exacte plaatsen van de nutsleidingen in kaart te brengen.