VST Lions Beach opent reeks van provinciale beachvolley-tornooien

Lier RESTOTIP. Grillax: “Vlees grillen blijft de ‘core business’ in deze opvolger van ‘t Hoeveke”

Zin in iets nieuws, maar je weet niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een nieuwe horecazaak die het ontdekken waard is. Deze week passeren we bij Grillax, de opvolger van grillrestaurant ’t Hoeveke in Lier. Na bijna vier jaar noodgedwongen sluiting nam de zaak onlangs een doorstart.

28 april