Vrouw vlucht naakt kerk binnen na zoveelste partnergeweld: “Een man die zijn vrouw niet slaat, is geen echte man”

Arendonk Vrijwilli­gers verkopen vlaggetjes om picknick­ban­ken voor De Reuzetuin te kopen

23 november Sinds vorig jaar willen de enthousiaste vrijwilligers van De Reuzetuin een thuis bouwen voor ouderen met beperking. Het pand hebben ze al, maar ze hebben nog een lange weg te gaan om de serviceflats te realiseren. In normale omstandigheden zouden ze allerlei evenementen organiseren om geld in te zamelen, maar dat is nu niet mogelijk. De vrijwilligers zijn dan maar achter hun naaimachines gekropen en verkopen nu zelfgemaakte vlaggetjes om hun project te financieren.