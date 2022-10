Vrouw verwittigt politie nadat medewerker Fiberklaar aanbelt: buurtinformatienetwerk wordt opgestart

Een vrouw had er de politie gebeld nadat ze iemand aan de deur had gehad die beweerde dat hij medewerker van Fiberklaar was. De vrouw vertrouwde het zaakje niet, mogelijk omdat één week eerder in Turnhout een vrouw van juwelen en geld is beroofd door een man die zich valselijk uitgaf als medewerker van Fiberklaar. Via een automatisch telefoonbericht met persoonsbeschrijving werd aan inwoners van Oud-Turnhout gevraagd om mee uit te kijken naar de ‘verdachte'. Wie de man opmerkte werd gevraagd om meteen contact op te nemen met de politie. Later die namiddag volgde een nieuw telefoonbericht waaruit bleek dat het om een misverstand ging. “Fiberklaar laat ons weten dat er wel degelijk een medewerker die aan de persoonsbeschrijving voldoet op ronde is in de Driedostraat en omgeving", aldus het politiebericht. “Het bedrijf gaat hem vragen zijn officiële kledij aan te doen en zichzelf beter te identificeren.”