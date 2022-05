Vandalen slaan opnieuw toe in De Liereman: 65 bomen ‘ingezaagd’ en ze moeten nu allemaal neergehaald worden

Het vandalisme in Landschap De Liereman in Oud-Turnhout werd vrijdagmorgen vastgesteld. In de buurt van het bezoekerscentrum hebben onbekenden donderdagavond of donderdagnacht de stammen van een 35-tal bomen ingezaagd. “Daardoor kan de stabiliteit van de beschadigde bomen voorlopig niet meer gegarandeerd worden en werd beslist om het natuurdomein De Liereman, in de buurt van het bezoekerscentrum, voorlopig deels af te sluiten”, klinkt het bij de politie. “Het natuurdomein is dus tijdelijk niet bereikbaar via de ingang aan Schuurhovenberg. Ook de parking aan het bezoekerscentrum blijft voorlopig afgesloten. Het overige deel van het natuurdomein is wel nog toegankelijk voor het publiek.”