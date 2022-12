Tuinhuis brandt volledig uit: mogelijk door smeulende GFT-bak

Arendonk Oppositie­par­tij Voor­uit-Groen reageert op gemeente­lij­ke besparin­gen met alternatie­ve begroting: “Nu gaat de factuur door naar de gezinnen terwijl bedrijven buiten schot blijven”

De stijgende personeelskosten en energieprijzen hebben gemeente Arendonk ertoe gedwongen haar meerjarenplan aan te passen om zo de begroting weer uit het rood te halen. Oppositiepartij Vooruit-Groen ziet in waarom een bijsturing noodzakelijk is om de gemeente financieel gezond te houden, maar is het niet eens met de aanpak van de meerderheid. “De bijkomende lasten komen zo goed als volledig bij de gezinnen en kwetsbaren in onze gemeente. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan”, zegt fractieleider Gunther Hendrickx.

