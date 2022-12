Tintel Toneel brengt 'INSTAPPEN AUB!' naar OC De Djoelen

Het amateur-toneelgezelschap in Oud-Turnhout bestaat bijna dertig jaar. Eind januari en begin februari komen de acteurs van Tintel Toneel met een nieuwe voorstelling. ‘INSTAPPEN AUB !’ is een stuk van Gérard Darier in een regie van Roger Wijnen. “De voorstelling is een snapshot uit het jachtige leven van vandaag, gezien en beleefd in de vertrekhal van een internationale luchthaven in Italië. Een hilarische komedie die ons misschien ook even laat stilstaan bij al ons rennen en draven en alsmaar bezig zijn, maar ook bij de grote en kleine vreugdes en verdrietjes van het leven”, klinkt het bij Tintel Toneel.