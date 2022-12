Tickets voor OC De Djoelen voortaan ook te koop in het gemeentehuis

Wie een concert of voorstelling wilde bijwonen in OC De Djoelen kon daarvoor tickets kopen aan het loket in OC De Djoelen. “Het loket was - behalve bij voorstellingen - de voorbije jaren beperkt open op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. Om de bereikbaarheid te verbeteren, zochten we naar een betere oplossing”, klinkt het bij de gemeente. “Wie vanaf januari tickets of een UiTPAS Kempen wil bestellen, kan voortaan terecht aan het onthaal in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Een afspraak om tickets of UiTPAS te kopen is niet nodig. Natuurlijk kan je ook online tickets blijven bestellen en betalen via www.djoelen.be.”