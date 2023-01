Tentoonstelling en kindernamiddag voor 500 jaar Sint-Antonius

In het Oud-Turnhoutse gehucht Oosthoven wordt zaterdag de feestweek voor 500 jaar Sint-Antoniusviering in het dorp op gang geschoten. In de Sint-Antoniuskerk in Oosthoven opent een tentoonstelling met unieke collectiestukken. De tentoonstelling staat in het teken van Sint-Antonius en zijn varken. De gemeente lanceerde daarvoor eerder een oproep naar materiaal. Zaterdagnamiddag 14 januari van 13.30 uur tot 15.30 uur is er ook een kindernamiddag knutselen. Kinderen gaan er samen met knutseljuf Els creatief aan de slag rond het thema ‘Pater en zijn varken’. Deelname is gratis, voorinschrijving is niet nodig. Op zondag 15 januari vindt van 11 tot 13 uur een Nieuwjaarsdrink plaats in de feesttent, gevolgd door een concert van Harmonie Sint-Antonius Oosthoven.