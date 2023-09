“Elke dag ga ik nog werken voor mijn geld en dan speel ik het verdorie kwijt”: oplichters veroor­deeld nadat ze met meer dan 12.000 euro van François (89) aan de haal gaan

Ondanks zijn leeftijd kluste François Vissers (89) uit Turnhout nog elke dag bij als koerier. Zodat hij wat spaargeld opzij kon zetten, want hij had maar een mager pensioen. Maar enkele maanden geleden raakte hij al dat spaargeld in één klap kwijt. Met dank aan drie jonge Nederlandse criminelen. Vandaag zijn de oplichters veroordeeld door de rechtbank in Turnhout. De daders moeten nu alles terugbetalen aan de tachtiger.