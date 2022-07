Schuppenboer Gin van brouwerij Het Nest verovert zilveren medaille in Londen: “Door de rijping in onze biervaten verliest de gin z’n scherpe kantjes”

Sinds de fusie met brouwerij-stokerij Pirlot in Zandhoven heeft brouwerij Het Nest een unieke gin op de markt gebracht, vernoemd naar het populaire bier dat ooit in dezelfde vaten gerijpt werd. “De Schuppenboer Gin is eigenlijk ontstaan uit een probleem. Bij Pirlot produceren we nu een whisky voor Het Nest, maar die moet toch minstens vijf jaar rijpen. Dat kost dus gigantisch veel kapitaal en dus zochten we een product dat we in de distillatiekolom kunnen maken en daarna direct op de markt kunnen brengen”, vertelt Bart. “Maar het mocht natuurlijk geen gin zijn van dertien in een dozijn. We wilden iets unieks doen en dus beslisten we om onze gin te laten rijpen op onze biervaten.”