Ruim week hinder op kruispunt Heerestraat en Veldbraakstraat

Turnhout Politie zoekt verdachte (met elektri­sche step) van zware verkeers­agres­sie

De politie in Turnhout is op zoek naar een man die donderdagochtend betrokken was bij verkeersagressie. Een 75-jarige man raakte daarbij zwaargewond op het kruispunt van de Parklaan en de Steenweg op Mol.

9:17