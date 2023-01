Rode Kruis Oud-Turnhout organiseert gratis cursus EHBO

kasterlee/beerse Politie haalt vijf chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs uit verkeer

Het verkeersteam van de politie Regio Turnhout hield vrijdag een winter-BOB-actie langs de Tielensteenweg en Pastorijstraat in Kasterlee en de Heilaarstraat in Beerse. In totaal werden 530 chauffeurs aan een alcohol-of drugscontrole onderworpen.

7 januari