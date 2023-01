Repair Café op 4 februari in Eigenaard

In een Repair Café krijgen kapotte spullen een tweede leven. “Het concept om samen iets te repareren, is ondertussen meer en meer bekend. Mensen vinden vlot de weg naar het Repair Café en het werkt aanstekelijk”, klinkt het bij de gemeente. “Heb je iets dat kapot is? Kom langs en enkele vrijwilligers bekijken of het nog te herstellen is: inkorten van broeken, herstellen van koffiezetapparaat en muziekinstallatie, slijpen van messen, kleine reparaties aan computers en gsm’s, …”