MIJN DORP. Dorpsdich­ter Patricia Meulemans (46) heeft een hart voor Arendonk: “Ik heb zo veel goede herinnerin­gen bij de Lamgods­berg”

Patricia Meulemans (46) draagt sinds begin dit jaar de eervolle titel van Arendonkse dorpsdichter. Ze is niet in het dorp geboren, maar woont er ondertussen al meer dan dertig jaar. In die tijd verkende Patricia de mooiste, groenste en stilste plekjes van het dorp op zoek naar inspiratie voor haar pakkende poëzie. Ze neemt ons graag mee op sleeptouw door haar prachtige Arendonk. “Als ik even nood heb aan wat tijd alleen, dan trek ik naar de bossen aan de vaart”