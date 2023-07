“Vanaf wanneer mogen wij woord ‘nalatig­heid’ uitspreken?”: schepen Marc Boogers (Groen) geeft AWV veeg uit de pan nadat fietsster (18) sterft op E34

“Elk verkeersslachtoffer is er één te veel." Mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen) roept Agentschap Wegen en Verkeer op om zijn verantwoordelijkheid te nemen na het tragische verkeersongeval dinsdagochtend, waarbij een 18-jarig meisje het leven liet aan de afrit van de E34 in Turnhout. “Het is wraakroepend dat iedereen weet hoe gevaarlijk het afrittencomplex daar is, maar dat de nodige Vlaamse infrastructuurwerken zo lang op zich laten wachten.”