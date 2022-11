Recyclagepark blijft gesloten door actie- en stakingsdag

Lier/Herentals/Turnhout Vier jaar cel voor man (24) die minderjari­ge liefjes verkracht: “Als ze niet deed wat hij vroeg, sloeg hij haar”

De 24-jarige Andy L. uit Lier is tot 4 jaar cel veroordeeld voor verkrachting van drie minderjarige meisjes. Het jongste slachtoffer was amper 14 jaar. Hij had een ‘relatie’ met hen en dwong hen daarbij tot seks. De rechtbank heeft zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.

4 november